- Deficitul bugetului general consolidat a fost de 4,46 miliarde de lei in primul trimestru, fata de un excedent de 1,5 miliarde lei in primele trei luni din 2017. Pe partea de venituri, acestea au crescut cu 11,5%, iar cheltuielile cu 22,1%Pensiile a milioane de romani sunt in joc: Ce perioade…

- Romania a incheiat cu un deficit de 4,46 miliarde de lei primele trei luni, fața de un excedent de 1,5 miliarde de lei in primul trimestru al anului trecut, potrivit exceuției bugetare publicate de catre Ministerul Finanțelor. Veniturile au crescut cu 11%, dar cheltuielile au avansat cu 22%. Deficitul…

- Executia bugetului general consolidat pe primul trimestru al anului 2018 s-a incheiat cu un deficit – cheltuieli mai mari decat veniturile - de 4,46 miliarde de lei, respectiv 0,48% din PIB, arata datele comunicate vineri de Minsterul Finantelor Publice (MFP). Deficitul este sub nivelul…

- Veniturile la buget dupa primul trimestru sunt mai mici cu 3,5 miliarde lei fata de ceea ce s-a programat prin Legea bugetului pentru 2018, afirma Raluca Turcan, prim vicepresedinte PNL. Aceasta il critica pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ca nu publica datele privind executia bugetara.…

- Exporturile Romaniei au urcat la 10,8 miliarde de euro in primele doua luni, dar importurile au ajuns la 12,5 miliarde, deficitul comercial fiind de 1,65 miliarde de euro, potrivit datelor furnizate de catre Institutul Național de Statistica (INS). In luna februarie 2018 exporturile au insumat 5,457…

- ​Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din PIB in primele doua luni din 2018, in contextul in care veniturile la buget au fost cu 21,3% mai mari comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar cheltuielile cu 38,5%, potrivit datelor publicate de…

- Excedent bugetar de de aproape 2 miliarde lei, in prima luna a anului Bugetul general consolidat a inregistrat in ianuarie un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei (0,35% din PIB), inregistrat in luna ianuarie 2017, in conditiile in care veniturile au fost…