Ministerul Finanţelor: Deficitul bugetar a fost în luna ianuarie de 460 milioane lei In ianuarie 2020, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 0,46 miliarde lei (0,04% din PIB). "Comparativ cu excedentul inregistrat in luna similara a anului trecut, deficitul din luna ianuarie 2020 este explicat in principal de majorarea rambursarilor de TVA cu 1 miliard lei (1,72 miliarde lei in ianuarie 2020, comparativ cu 0,72 miliarde lei in ianuarie 2019), respectiv cresterea cheltuielilor de investitii cu aproximativ 0,82 miliarde lei fata de aceeasi perioada a anului precedent", se arata in comunicat. Veniturile bugetului general consolidat au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

