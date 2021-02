Ministerul Finanțelor anunță că titlurile de stat Tezaur sunt încă disponibile Incepand de luni, 8 februarie, vor fi emise trei noi emisiuni de titluri de stat in cadrul programului TEZAUR, cu maturitați de 1, 3 și 5 ani și dobanzi de 3%, 3,30% și 3,45%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata. Acestea pot fi cumparate intre 8 și […] Articolul Ministerul Finanțelor anunța ca titlurile de stat Tezaur sunt inca disponibile apare prima... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

