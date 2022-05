Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre elevii din Romania sunt analfabeti functional: nu inteleg ce citesc, nu pot sa interpreteze o informatie si sa formeze idei proprii. Doar unul din zece se descurca bine, ceea ce implica probleme pe viitor. O arata raportul național de literație.

- Ministerul Educației va primi informații despre veniturile și statutul ocupațional al absolvenților de invatamant superior. Ordinul emis și publicat Ministerul Educației va primi informații despre veniturile și statutul ocupațional al absolvenților de invatamant superior. Ordinul emis și publicat Ministerul…

- Simulare BACALAUREAT 2022. SUBIECTELE la proba de Romana. Cerințele pentru elevi la prima testare Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a au susținut astazi simularea la Romana pentru examenul de Bacalaureat 2022. In județul Alba, dintre cei 2.739 absolvenți de liceu, au absentat 623. Au fost prezenți…

