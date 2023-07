”Ministerul Educatiei a lansat in consultare publica proiectul de privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obtinut media 10 la examenele nationale din sesiunea iunie-iulie 2023”, anunta, marti, Ministerul Educatiei. Sursa citata a precizat ca proiectul prevede premierea, cu suma de 2.000 de lei, a fiecaruia dintre cei 466 de absolventi de gimnaziu care au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala 2023. In plus, ar urma sa fie premiati, cu suma de 5.000 de lei, fiecare dintre cei 92 de absolventi de liceu cu media generala 10 in sesiunea de vara a examenului de bacalaureat (78…