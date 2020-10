Ministerul Educației: 344 de școli în scenariul exclusiv online Ministerul Educației a anunțat marți ca la nivel național 344 de școli, licee și gradinițe fac cursuri exclusiv online, cu 6 umai multe fața de vineri, in timp ce 4.838 de unitați de invațamant sunt in scenariul 2 - cursuri online și cursuri cu participare fizica, prin rotație. Situația anunțata marți de Ministerul Educației: 12.474 de unitați de invațamant in Scenariul 1 - participarea zilnica (fața in fața) a tuturor preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant, cu aplicarea normelor de protecție sanitara. 4.838 de unitați de invațamant in Scenariul 2 - participarea zilnica (fața in… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

