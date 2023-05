Stiri pe aceeasi tema

- Economie PNI “Anghel Saligny” / Contracte semnate pentru sistem de alimentare cu apa la Mereni și extindere rețea de canalizare in satul Lunca mai 19, 2023 09:43 Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat 81 de noi contracte de finanțare prin Programul Național…

- Ministerul Dezvoltarii, prin programul Anghel Saligny: peste 574 milioane lei pentru drumuri, alimentare cu apa, canalizare, amenajari pietonale si podetePotrivit MDLPA, Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat 37 de noi contracte de finantare prin Programul…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat 49 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, in valoare totala de 761.173.996,56 de lei. Contractele semnate vizeaza modernizarea unor strazi și drumuri de interes local, inființarea…

- Contractele semnate vizeaza modernizarea unor strazi si drumuri de interes local, infiintarea sau extinderea retelelor de alimentare cu apa, a sistemelor de canalizare si a statiilor de epurare, precum si construirea sau reabilitarea unor poduri si podete, mai arata comunicatul de presa al MDLPA. Cu…

- Potrivit MDLPA, vizeaza reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere, infiintarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa, a retelelor de canalizare si a statiilor de epurare, precum si construirea unor podete. Cu aceste proiecte, numarul contractelor semnate, pana in prezent, in cadrul…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a semnat 78 de noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", in valoare totala de 888.781.823,32 lei, anunta institutia. Cu aceste proiecte, numarul contractelor semnate, pana in prezent, in cadrul Programului…

- Economie A fost semnat contractul pentru sistem de alimentare cu apa in comuna Calmațuiu martie 6, 2023 10:04 Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, a semnat 63 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, in valoare totala…

- ”Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila, a semnat 50 de noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”, in valoare totala de 504.315.645,21 de lei. Contractele semnate vizeaza imbunatatirea infrastructurii rutiere, modernizarea unor…