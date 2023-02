Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) se raliaza demersului patronatelor de pe Litoral si din Delta Dunarii si solicita premierului amanarea inceperii anului scolar pentru data de 18 septembrie, si nu 11 septembrie, asa cum propune Ministerul Educatiei. „Un inceput al anului scolar plasat…

- – Orașul a fost vizitat de 21 de tur-operatori de incoming care au reprezentat asociațiile de turism implicate in aceasta activitate: Asociația Incoming Romania – AIR, Asociația de Eco Turism din Romania – AER și Asociația Naționala a Agențiilor de Turism – ANAT Asociația pentru promovarea Timișoarei…

- ”Caravaning Motor Touristik (CMT), FITUR si Les Thermalies sunt cele trei manifestari expozitionale de peste hotare la care Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) va fi prezent in luna ianuarie pentru a promova oferta turistica a Romaniei. O atentie deosebita va fi acordata Timisoarei, oras…

- Societatea de Stomatologie Estetica din Romania in parteneriat cu Asociația Naționala a Agențiilor de Turism, lanseaza o campanie de imagine pentru Romania, dezvoltata de agenția McCann Worldgroup Romania. Campania consta intr-un parteneriat unic, care propune o soluție inovatoare de a atrage turiștii…

- ​Dupa ce Austria a refuzat intrarea Romaniei in spațiul Schengen, Daniel Cadariu, ministrul Turismului, i-a „sfatuit” pe romani sa nu mai mearga la schi in aceasta țara. Specialiștii in turism dezvaluie cați romani ale stațiunile austriece și cat ii costa o asemenea vacanța. Datele oficiale arata ca…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului MAT participa, in perioada 29 noiembrie 1 decembrie, la targul de turism IBTM Barcelona, organizat in format Business to Business.La standul Romaniei, organizat sub pavilion national in cadrul IBTM Barcelona, sunt prezente Asociatia Nationala a Agentiilor…

- Romexpo a organizat, in perioada 10-13 noiembrie, in parteneriat cu Camerele de Comert si Industrie din Romania si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism, Targul de Turism al Romaniei.