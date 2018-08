Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului propune organizarea Festivalului Prunului, in a treia duminica a lunii septembrie. Proiectul hotararii de Guvern este supus dezbaterilor publice pe particip.gov.md, scrie IPN.

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului propune organizarea Festivalului Prunului, in a treia duminica a lunii septembrie. Proiectul hotararii de Guvern este supus dezbaterilor publice pe particip.gov.md, transmite IPN.

- Legea muntelui intra in vigoare, dupa ce președintele Klaus Iohannis a promulgat proiectul de lege. Statul aloca de la bugetul de stat un miliard de euro pe o perioada de 10 ani, pentru dezvoltarea zonei montane din Romania și acorda compensatii banesti, proprietarilor de terenuri din zona montana,…

- Decretul de promulgare a Legii pentru modificarea si completarea art. 291, alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal a fost semnat, vineri, de președintele Klaus Iohannis. Pe 20 iunie, Camera Deputatilor a decis ca serviciile de alimentare cu apa si de canalizare sa beneficieze de cota redusa…

- Camera Deputatilor a decis ca serviciile de alimentare cu apa si de canalizare sa beneficieze de cota redusa de TVA de 9%, adoptand in unanimitate un proiect de lege pe aceasta tema. Proiectul modifica si completeaza in acest sens art. 291 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. Acest proiect…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 291, alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, informeaza Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Pe 20 iunie, Camera Deputatilor a decis ca serviciile…

- Tarifele pentru apa si canalizare in Capitala raman neschimbate. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a respins propunerea furnizorului care a cerut majorarea preturilor cu 10 la suta.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) convoaca vineri, 15 iunie, o sedinta publica in care urmeaza sa decida reducerea tarifelor la energia electrica si sa le majoreze pe cele la serviciile de furnizare a apei si de canalizare și epurare a apelor uzate in Chisinau.