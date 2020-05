Stiri pe aceeasi tema

- Repatrierea a fost posibila datorita demersurilor comune intreprinse de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor si Ministerul Afacerilor Interne si a colaborarii cu autoritatile germane competente. Romanii s-au intors in tara cu o cursa aeriana operata de o companie privata, pe…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, sambata, ca 92 de cetateni romani, printre care si lucratori sezonieri, au fost repatriati, cu o cursa aeriana speciala, din Germania, informeaza Agerpres.Repatrierea a avut loc, vineri seara, cu o cursa aeriana speciala operata de o companie privata, pe…

- Peste 160 de romani din Spania au fost aduți in țara cu o cursa aeriena. Același avion, pe ruta București – Malaga, a repatriat 6 cetațeni spanioli care se aflau in Romania. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca vineri a fost facilitata revenirea in țara a 162 de cetațeni romani care se aflau…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca 162 de cetateni romani au fost adusi vineri din Spania, cu o cursa speciala aeriana a companiei TAROM pe ruta Malaga - Bucuresti, printre persoanele repatriate fiind si doua cazuri medicale. "In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca 93 de romani au fost repatriati din Malta cu o cursa aeriana speciala operata de compania Tarom. MAE face apel la romani pentru evitarea oricaror calatorii externe care nu sunt absolut esențiale."Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in cursul nopții trecute…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca un numar de 140 de cetateni romani au revenit, sambata, in tara cu o cursa aeriana speciala, ca urmare a demersurilor comune intreprinse de MAE, Ministerul Transporturilor si Ministerul Afacerilor Interne.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca un numar de 140 de cetateni romani au revenit, sambata, in tara cu o cursa aeriana speciala, ca urmare a demersurilor comune intreprinse de MAE, Ministerul Transporturilor si Ministerul Afacerilor Interne."In continuarea demersurilor intreprinse…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca a identificat, impreuna cu Ministerul Transporturilor, mai multe variante de transport aerian prin care sa-i aduca in țara pe cetațenilor romani, nerezidenți, care sunt lucratori sezonieri in Italia.