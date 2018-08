Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei Calnic și Sindicatul ,,Lignitul” Oltenia, organizeaza in zilele de 18 și 19 august 2018 „Ziua Minerului” in zavoiul din satul Pieptani – locația ,,La Gorunul din Pieptani”, langa Cariera Tismana II. Accesul se face din Drumul Național Tg-Jiu –Motru, primul drum de acces in stanga dupa…

- Mineritul din Valea Jiului se confrunta cu mari lipsuri. Minerii vorbesc de lipsa materialelor și a investistițiilor, iar conducatorii acestora vorbesc de viitor. De la inființarea Complexului Energetic Hunedoara se fac numai planuri. Pana acum s-au concretizat doar cele legate de restrangerea activitații.…

- Vantul schimbarilor bate puternic la cele doua cariere miniere ale CE Oltenia și la EMC Motru, fapt care l-a bagat in priza deja pe liderul Sindicatului Liber Cariera Roșiuța, Nelu Roșca. Cel din urma vrea sa profite la maximum de situație și a cerut deja, public, demisii la varful Direcției…

- Mai mulți gorjeni aflați in Belgia s-au aratat solidari cu familiile celor doi salariați ai CE Oltenia, care au facut tot posibilul ca cei doi accidentați sa fie foarte bine tratați peste hotare. Unii au luat legatura cu familiile celor doi electricieni și spun, pe rețelele de socializare,…

- La data de 19 iulie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier au depistat in trafic un barbat, de 39 de ani, din comuna Slivilești, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DN 67 Pieptani, Calnic, din direcția Motru spre Targu Jiu, avand o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat.…

- Pe langa vizitele facute luni la EMC Motru și la ELCFU, șeful Directoratului CE Oltenia, Sorin Boza, a trecut și pe la Cariera Roșiuța. Aici a avut loc o discuție, in sala de raport, dar, numai cu șefii unitații, cu șefii de sectoare și cu o parte a personalului TESA. Minerii obișnuiți, CFL-iștii,…

- Printr-o adresa transmisa CE Oltenia, i se reamintește președintelui Directoratului, Sorin Boza, ca nu și-a respectat promisiunea facuta luna trecuta de a veni la carierele din Motru, Roșiuța și Lupoaia, pentru a informa minerii despre ultimele decizii luate la varful companiei de stat. Drept…