Mina Uricani: Un turn s-a prăbuşit peste doi muncitori Un turn de extractie al carbunelui de la fosta exploatare miniera din Uricani s-a prabusit, iar doi oameni au fost prinsi sub daramaturi. Turnul de extracție al carbunelui de la mina Uricani, din Valea Jiului s-a prabușit. Primele informații arata ca cel puțin doua persoane au fost prinse sub moloz. O raba aflata in apropiere ar fi fost și ea strivita. Turnul, puțul cu schip pe care se scotea carbunele, ar fi trebuit dinamitat joi. Conducerea Societații Naționale de Inchideri Mine Valea Jiului a confirmat, miercuri, prabușirea puțului cu schip de la mina Uricani. ”Tone de moloz s-au prabusit peste… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

