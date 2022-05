Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și-a cumparat un apartament de lux in Dubai, cu banii jos. Fosta diva mondena, mai nou creatoare de moda (are un atelier vestimentar cu rochii de mireasa, unul cu blanuri și costume fitness, dar și contracte de imagine) are de gand sa-și mute afacerea in Emiratele Arabe Unite. Bianca…

- Victor Slav e falit dupa ce a mizat pe succesul unei cafenele deschisa in perioada deselor restricții. O afacere cu un deznodand deloc fericit. Prezentatorul de televiziune nu numai ca a inchis cafeneaua, a ramas și fara apartamentul sau, banii -circa 100.000 de euro-ducandu-se in amenajarea localului.…

- Catalin Botezatu a marturisit ca sta cu chirie, deși are case și apartamente in valoare de milioane de euro. Celebrul designer iși investește banii și in proprietați, insa nici nu le inchiriaza, nici nu locuiește in ele.Catalin Botezatu deține mai multe case și apartamente in diferite zone ale Bucureștiului,…

- Gheorghe Zamfir a cunoscut faima pe toate continetele locuite, a avut proprietați pe doua și a ramas cu una, in simplitatea de la țara. Cel mai popular muzician roman al secolului XX, ”regale naiului” locuiește intr-un sat dambovițean, la 90 de kilometri de București. Ani buni a locuit in Montreal,…

- In ultimii ani, foarte multe agenții de turism și companii de zboruri au promovat vacanțele de tip city break in capitale europene precum Paris, Roma, Londra, Viena, chiar Praga sau Budapesta. Insa ca roman ce locuiește in afara Capitalei, este... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Victor Slav și-a inchis cafeneaua din centrul Capitalei! Nu a mai putut susține afacerea, motiv pentru care incearca sa gaseasca alt investitor și sa-și mai recupereze astfel din paguba. Pentru o perioada, fostul protevist a incercat sa stea departe de televiziune pariind in plina perioada de restricții…

- Scandalagiii au ridicat brichetele deasupra locului unde sunt maștile de oxigen.Doi pakistanezi au inceput sa amenințe mai mulți pasageri, a spus un roman de la bordul navei. In timpul conflictului, mai mulți oameni au inceput sa fumeze și sa nu mai respecte masurile sanitare.Persoanele implicate in…