Milioane de doze de vaccin Johnson&Johnson au fost distruse. Ce anume a dus la pierderea acestora

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Johnson&Johnson a anuntat miercuri ca a gasit un lot dintr-o substanta care nu indeplineste standardele de calitate la o fabrica a societatii Emergent Biosolutions, un laborator inca neautorizat pentru producerea ingredientelor pentru vaccinul anti-COVID-19 al JNJ, scrie Agerpres.

