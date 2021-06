Milioane de copii, obligați să muncească din cauza pandemiei Un raport comun al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și UNICEF estimeaza ca la inceputul anului 2020, 160 de milioane de copii au fost obligați sa lucreze, adica cu 8.4 milioane mai mult decat in urma cu patru ani. Daca se adeveresc previziunile actuale privind cresterea saraciei globale, inca noua milioane de copii vor fi […] The post Milioane de copii, obligați sa munceasca din cauza pandemiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

