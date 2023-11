Miliardele pe care ANAF-ul s-ar putea să nu le mai vadă niciodată! Cât pentru patru autostrăzi scumpe Statul roman trebuie sa recupereze de la companii, private și publice, aproape 25 miliarde de euro, bani cat sa faci 4 autostrazi prin munți, de genul Iași-Tg. Mureș, sau 8 reactoare nucleare precum cele de la Cernavoda. Un document din Ministerul de Finanțe arata ca totalul arieratelor bugetare, adica restanțele pe care companii de stat și private le au de platit statului, reprezinta echivalentul a 8,3% din PIB-ul Romaniei. O parte importanta din aceste restanțe nu se vor mai putea recupera niciodata, cum ar fi cele 16 miliarde de euro disparuți in zona privata și pe care ANAF nu are cum sa-i… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile bugetare brute colectate in primele zece luni de acest an sunt de 346,48 miliarde de lei, cu 11,9% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).

- In documentul realizat de specialiștii ANAF sunt prezentate informații utile referitoare la modalitatea de calcul privind determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru persoanele fizice care desfașoara activitați de creare de programe pentru calculator și beneficiaza…

- In lipsa rectificarii bugetare care sa acopere deficitul, Sanatatea va primi fonduri doar pentru plațile din luna octombrie, potrivit ordinii de zi a ședinței de Guvern de vineri, 20 octombrie. Banii de salarii, plata garzilor, dar și finanțarea medicamentelor și a programelor naționale de sanatate…

- Este pentru prima oara cand Ministerul de Finanțe propune un act normativ in acest sens. Astfel, companiile care activeaza in Romania vor fi obligate sa achite un impozit minim de 15% din profitul realizat in țara noastra. Conform documentului, impozitarea se va aplica entitaților care au un venit…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus, luni, in emisiunea Jurnal de seara, de la Digi24, ca Ministerul pe care il conduce are nevoie in luna octombrie, doar pe partea de cofinanțare pe Programul Operațional Infrastructura Mare, de 800 de milioane de lei. El spune ca a avut discuții cu ministrul…

- Se schimba sistemul de impozitare pentru companii si banci, iar facilitatile pentru angajatii din IT si constructii sunt eliminate, potrivit proiectului de lege privind noile masuri fiscal bugetare, publicat astazi de Ministerul de Finante, dupa ce a fost negociat timp de aproape doua luni in coalitia…

- Se schimba sistemul de impozitare pentru companii si banci, iar facilitatile pentru angajatii din IT si constructii sunt eliminate, potrivit proiectului de lege privind noile masuri fiscal bugetare, publicat astazi de Ministerul de Finante, dupa ce a fost negociat timp de aproape doua luni in coalitia…

- Avand in vedere informațiile aparute recent in mass-media, cu privire la faptul ca inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) au „plan de sume suplimentare”, pe care sa le stabileasca firmelor aflate in control, iar cei care nu-l indeplinesc primesc note mici, precizam urmatoarele:…