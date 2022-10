Miliardarii lumii, petrecere de Halloween la Bran! Primele imagini de la eveniment / Elon Musk a angajat un regizor pentru Dracula’s Experience – FOTO/VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit surselor Mediaflux , Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, alaturi de Angelina Jolie și de alți mega-miliardari, petrec Halloween-ul la Castelul Bran intr-o petrecere cu adevarata bogata și unica ce ar avea 140 de invitaț- miliardari și vedete de renume mondial. Totuși, printre aceștia…

- Cel mai bogat om al planetei ar fi inchiriat ”casa lui Dracula” pentru a sarbatori cum se cuvine noaptea de 31 octombrie 2022, alaturi de alți miliardari influenți din topurile Forbes. Elon Musk ar petrece in Romania de Halloween Potrivit Cancan , in Romania a ajuns deja Peter Thiel, fondatorul PayPal…

- Miliardarii lumii au inceput deja petrecerea la faimosul castel Bran. Invitații de seama au fost aduși cu peste 30 de mașini scumpe. Iar accesul la aceasta petrecere este foarte strict. La eveniment sunt și Peter Thiel și partenerul lui, miliardarul Matt Danzeisen. Cei doi sunt casatoriți din 2017,…

- Elon Musk si Angelina Jolie, in Romania, la o petrecere de Halloween la Bran Elon Musk va organiza maine seara o petrecere exclusivista de Halloween in Romania, la castelul Bran, cunoscut peste tot in lume drept ”castelul lui Dracula”. Cel mai bogat om din lume a inclus pe lista de invitați miliardari…

- Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, organizeaza o petrecere la Bran, la care printre invitați se afla Angelina Jolie, magnatul american Peter Thiel, fondatorul PayPal, si partenerul acestuia, miliardarul Matt Danzeisen. Potrivit mediaflux.ro, pe lista se mai afla Sergey Brin, fondatorul Google,…

- Miliardarii lumii se pregatesc de o mare petrecere care va avea loc la faimosul Castel Bran. Peter Thiel și partenerul lui, miliardarul Matt Danzeisen, au ajuns deja la București, de unde vor pleca spre Brașov. Cei doi sunt casatoriți din 2017, dar, in ciuda faptului ca sunt impreuna de atat de mult…

- Unii dintre cei mai bogați oameni de pe planeta se pregatesc sa petreaca Halloween-ul in Romania, la Castelul Bran. Printre ei se numara Elon Musk și Angelina Jolie. Peter Thiel, fondatorul PayPal, a ajuns deja in țara noastra. Miliardarii lumii se pregatesc de o mare petrecere care va avea loc la…

- Castelul Bran este o destinație preferata de Haloween pentru mulți fani ai lui Bram Stoker și Dracula. Și cum castelul poate fi inchiriat pentru petreceri, cei care au suficienți bani nu se sfiesc sa il aleaga pentru o petrecere mare de Haloween. Se pare ca acesta este cazul lui Elon Musk, proprietarul…