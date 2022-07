Milano asaltat de Omicron, a cincea variantă Deși, parea ca planeta a scapat de Covid, el bantuie din nou, in forma serioasa, prin lume. Spitalele din Milano – deci, tot Lombardia, unde a fost inceputul pandemiei in 2020, caci, na, criminalul se intoarce mereu la locul faptei – sunt din nou sub presiune din cauza acestui virus. Este vorba despre cea de-a cincea varianta de Omicron. La spitalele Niguarda și Policlinico nu mai sunt paturi libere la secțiile de boli infecțioase, iar la primiri urgențe San Paolo e tot mai greu sa gasești un loc. A cincea varianta a Omicron este ingrijoratoare din cauza vitezei de raspandire. Și, cel puțin la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general de la Pio Albergo Trivulzio Milano – un azil de batrani, destinat de mai bine de doua secole persoanelor in varsta sarace, un organism public care activeaza in sectorul social și de sanatate, este cercetat pentru masacrul, acesta este cuvantul folosit de instanța, pe care l-ar fi…

- Shanghai-ul nu a anuntat sambata niciun nou caz de COVID-19, o premiera de la inceputul lunii martie si de la aparitia epidemiei in oras, informeaza AFP. „Nu au existat cazuri confirmate de COVID-19 cu transmitere locala si nicio noua infectie asimptomatica locala in Shanghai pe 24 iunie 2022”, au anuntat…

- Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA) a anunțat lansarea procedurii de evaluare a unei versiunii modificate a vaccinului contra Covid-19 de la Pfizer, astfel incat sa protejeze contra variantelor specifice virusului, in special contra subvariantelor Omicron, transmite Europe 1. Pe masura ce compania…

- Studiu: Cei care au avut COVID in primul val nu au imunitate la Omicron. Și racelile sunt mai violente. Cum explica specialiștii Persoanele care au avut COVID in timpul primului val al pandemiei nu și-au imbunatațit raspunsul imunitar in cazul in care se infecteaza ulterior cu Omicron, potrivit unui…

- Daca acum cateva luni ne-am bucurat ca pandemia s-a incheiat și am scapat de restricții, ei bine lucrurile nu sunt așa roz precum ne-am fi dorit. De atunci, Covid-10 a dezvoltat mai multe tulpini infecțioase printre care Omicron care are mai multe variante. Varianta BA.5 a tulpinei Omicron este cea…

- Coreea de Nord a anuntat marti ca a inregistrat sase noi decese din cauza “febrei”, potrivit agentiei oficiale nord-coreene KCNA, ridicand bilantul la 56 de decese la cateva zile dupa ce a recunoscut ca este lovita de pandemia de COVID-19, noteaza AFP și Agerpres. KCNA a precizat ca armata “si-a desfasurat…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dispus mobilizarea imediata a armatei pentru a rezolva problemele „rezervelor de medicamente” in capitala Phenian, in timp ce opt noi decese cauzate de „febra” au fost inregistrate in Coreea de Nord, la patru zile de la anuntul oficial privind primul caz de COVID-19…

- In cazul fetiței de cinci ani, suspecta de ceea ce s-a numit ”hepatita misterioasa”, internata la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, prof. dr. Irinel Popescu face referire la hepatita B fulminanta și la faptul ca de cele mai multe ori soluția este transplantul hepatic. „Nu este singurul tip de viroza…