Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Oscaruri pentru doua filme in care joaca o actrița de numai 27 de ani din Alba Oscaruri pentru doua filme in care joaca o actrița de numai 27 de ani din Alba Filmul „Rocketman” a obținut Premiul Oscar pentru cel mai bun cantec la cea de-a 92-a gala organizata de Academia Americana de Film,…

- Pentru prima data, in fruntea Garzii Civile din Spania a fost numita o femeie, a anuntat vineri intr-un comunicat guvernul premierului socialist Pedro Sanchez, transmit AFP si EFE. Maria Gamez, in varsta de 50 de ani, care ocupa postul de subprefect al provinciei Malaga, din Andaluzia, devine prima…

- Andreea Balan este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Vedeta a trecut prin multe suferințe de-a lungul timpului, dar in sfarșit și-a gasit fericirea in brațele lui George Burcea, cu care are și doua fetițe: Ella Maya și Clara Maria.

- Dana Nalbaru este o femeie implinita. Vedeta are o cariera de succes și o familie extrem de frumoasa. Recent, fanii au avut ocazia sa se bucure alaturi de Sofia, fiica cea mare, careia i-a facut o surpriza de proporții. Fata nu a putut sa-și stapaneasca emoțiile și a izbucnit in plans.