Mii de timișeni, controlați ieri – sute de amenzi aplicate In cursul zilei de ieri, peste 200 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. Astfel, sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții cu atribuții in domeniu, au procedat la verificarea zonelor in care se pot forma aglomerari de persoane, spații comerciale dar și a mijloacelor de transport persoane, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii virusului Covid… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

