Stiri pe aceeasi tema

- In data de 05.07.2023, Operatorul Regional NOVA APASERV S.A. și MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE au semnat Contractul de Finanțare pentru „EFICIENTA ENERGETICA SI UTILIZAREA ENERGI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU LA NIVELUL NOVA APASERV S.A. BOTOSANI” (cod SMIS 158487),

- Energia eoliana offshore ar putea deveni una dintre cele mai importante surse de electricitate pentru Romania. Tranziția la surse curate de energie necesita insa timp, investiții si presupune multe provocari. Urmarim solutiile prezentate de autoritati la

- Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a afirmat ca trebuie impus un prag la montarea panourilor fotovoltaice de catre prosumatori, in functie de necesarul de consum al acestora.

- George Niculescu, președintele Autoritații de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a declarat joi ca ar trebui impus un prag la montarea sistemelor fotovoltaice de catre prosumatori, in funcție de consumul acestora, potrivit publicației Economica.net. El a explicat ca rețelele de distribuție, dar…

- Durabilitate și fiabilitate Unul dintre cele mai mari avantaje ale panourilor fotovoltaice este durabilitatea lor. Acestea sunt proiectate sa reziste la condiții meteorologice extreme și pot funcționa eficient timp de 20-25 de ani sau chiar mai mult. Astfel, odata instalate, panourile fotovoltaice ofera…

- Sectorul spatiilor logistice si industriale va juca un rol esential in productia de energie solara, in conditiile in care, pana in 2030, mai mult de jumatate din aceasta va fi generata de panourile fotovoltaice montate pe acoperisurile unitatilor logistice, potrivit unui studiu CBRE, companie de pe…

- O echipa integrata PwC Romania și DandB David și Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania, a acordat consultanța și asistența financiara, juridica și fiscala Complexului Energetic Oltenia (CEO) in procesul de selectare a investitorilor cu care va dezvolta parteneriate in vederea realizarii…

- ”M-as uita foarte atent la angajatii de la stat, cati livreaza, cati nu livreaza”, a spus ministrul Energiei, in contextul masurilor discutate in cadrul Executivului perntru reducerea deficitului. Sebastian Burduja a aratat ca la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a pus in consultare publica…