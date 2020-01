Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, precizeaza, intr o postare pe Facebook, ca a cerut bancilor saptamana trecuta sa plateasca pensiile, banii fiind in conturi.Ea explica procedurile greoaie care exista pentru virarea pensiilor si anunta schimbarea lor. "Pensiile unii cu vorba ca sa capitalizeze electoral,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca a cerut bancilor saptamana trecuta sa plateasca pensiile, avand in vedere ca banii erau in conturi. Ea explica procedurile greoaie care exista pentru virarea pensiilor si anunta ca le va schimba. ”Ce ma intereseaza pe…

- Platforma de facilitare a inchirierilor spatiilor de cazare Airbnb nu are nevoie de licenta speciala in domeniul imobiliar pentru a functiona in Franta, a decis Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), informeaza BBC, potrivit Mediafax.Asociatia de turism din Franta reclamase ca firma…

- Ziua de 12 noiembrie ne-a adus inca un mare serviciu pe piata de streaming, Disney Plus. Costa 6.99 dolari pe luna si include toate titlurile Star Wars, dar si filme Pixar, productii Marvel si multe altele. Deocamdata, Disney Plus merge doar in SUA, Canada si Olanda. Valul 2 de lansari e in primavara…

- Sunt victimele cartelurilor drogului, spun autoritatile. Insa anchetatorii presupun ca toti acesti oameni - care nu aveau nimic de-a face cu traficantii, au fost omorati ... din greseala. Atacatorii le-ar fi confundat identitatea, potrivit stirileprotv.ro. Deocamdata politia mexicana a arestat un suspect.…

- Centrul de terapii genice si celulare in tratamentul Cancerului - OncoGen, din cadrul Spitalului Judetean din Timisoara, se afla in fata unei premiere nationale. In cateva luni, va incepe tratamentul primilor pacienti. Deocamdata, este vorba despre un anumit grup de leucemie.

- ”In momentul in care șase formațiuni nu reușesc sa formeze o majoritate, vom incerca sa formam noi o majoritate. Deocamdata. suntem in Opoziție și ii lasam pe cei care au daramat acest Guvern sa vina cu o soluție și cel care trebuie sa regleze aceasta situație este Iohannis. Ii vom aștepta și a doua…