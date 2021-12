Stiri pe aceeasi tema

- Chindia - Sepsi in „sferturile” Cupei Romaniei. In minutul 58, la 2-0 pentru oaspeți, targoviștenii trebuiau sa primeasca o lovitura de la 11 metri. In urma cu saptamana și jumatate, Chindia a fost dezavantajata flagrant și in Liga 1, in partida cu Rapid (2-2). La un corner al Chindiei, Branislav Ninaj…

- Rapid a remizat contra Chindiei, 2-2, deși a jucat o repriza cu doi oameni in plus. La finalul partidei, Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a analizat prestația echipei lui Mihai Iosif și dezvaluie ce a discutat cu președintele giuleștenilor, Daniel Niculae. Analiza lui Mihai Stoica dupa Chindia…

- Casa Fotbalului gazduiește luni, 8 noiembrie, de la ora 16:00, tragerea la sorți a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, ediția 2021-2022. Evenimentul va fi transmis in direct pe YouTube FRF TV. O echipa din L3, ACSO Filiași, doua din L2, FC Buzau și Politehnica Timișoara, și alte 5 din prima divizie…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca tragerea la sorți pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei va avea loc luni, 8 noiembrie, de la ora 16:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe canalul de YouTube FRF TV. Universitatea Craiova, Sepsi, Chindia FC Argeș și FC Voluntari sunt echipele din Liga…

- Ultimul meci din „optimile” Cupei Romaniei, Poli Timișoara - Rapid, s-a incheiat cu victoria surprinzatoare a gazdelor, scor 2-0. Nicolae Croitoru, antrenorul lui Poli, rasufla ușurat dupa succesul contra giuleștenilor. Toate cele 8 formații care merg in sferturile de finala: FC Voluntari, CSO Filiași…

- FC Arges a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa Dinamo, calificandu-se in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, anunța news.ro. Au marcat: Tira '49 / Isfan '78, Cr. Dumitru '90+3. Chindia si ACSO Filiasi (liga a treia) sunt alte echipe care au acces deja in…

- Anton Petrea (46 de ani), fost antrenor la FCSB, a comentat succesul de aseara al roș-albaștrilor in fața Chindiei, scor 1-0. Tehnicianul a laudat prestația targoviștenilor, care au fost aproape sa obțina un rezultate de egalitate, deși au jucat peste 80 de minute in inferioritate numerica. ...

- Șaisprezecimile de finala din Cupa Romaniei continua astazi cu alte noua partide. FC Argeș - FC Botoșani, Farul - Sepsi și CS Hunedoara - FCSB sunt cele mai interesante partide ale zilei. Meciurile din 16-imile Cupei se disputa intr-o singura manșa, pe terenul echipei mai slab cotate sau in funcție…