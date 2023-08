Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi - Otelul Galati, meci contand pentru etapa a 4-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 7 august, de la ora 18:30, pe Sepsi Arena din Sf. Gheorghe, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a laudat-o pe Sepsi și a vorbit despre posibila configurație a play-off-ului din acest sezon. Mihai Stoica nu crede ca vreo echipa care a jucat anul trecut in play-out se poate infiltra in play-off in acest sezon, și e de parere ca la…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a explicat de ce Adrian Ilie (49 de ani) a fost ales sa dea lovitura de start la derby-ul cu CFR Cluj din Ghencea. FCSB - CFR Cluj, derby-ul rundei cu numarul 4 din Superliga, va fi duminica, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, spune ca derby-ul cu CS Universitatea Craiova, din runda cu numarul 8 a Superligii, se va juca tot pe arena din Ghencea. FCSB a obținut, in sfarșit, acceptul pentru a juca pe arena din Ghencea. Acolo a fost programat derby-ul cu CFR…

- Pus sa analizeze meciurile vazute de la reluarea Superligii, Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei FCSB, s-a pronunțat pe marginea luptei la varf din campionat, nominalizand și echipele care l-au dezamagit in primele doua etape. „Nu vad cum ar putea sa incapa altcineva in play-off fața de…

- Mihai Stoica (58 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a indreptat armele impotriva celor de la LPF, pe care-i acuza de lipsa de respect ca urmare a programarii derby-ului cu Dinamo intr-o perioada in care Arena Naționala, cel mai mare stadion al țarii, este indisponibil. Celor…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, spera ca marți dimineața sa fie parafat contractul pentru „punerea in dispoziție” a arenei din Ghencea. FCSB - Dinamo (etapa #2 din Superliga) se disputa sambata, 22 iulie, de la ora 21:30. Duelul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Primul meci al noului campionat este Otelul Galati UTA.Editia 2023 2024 a Superligii incepe vineri, 14 iulie, zi in care sunt programate primele doua partide.De la ora 18.30, nou promovata Otelul Galati, echipa pregatita de Dorinel Munteanu antrenorul cu care echipa de pe malul Dunarii a castigat titlul…