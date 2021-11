Sezonul 4 din Asia Express s-a terminat, iar marii caștigatori sunt Mihai Petre și Elwira Duda. Cei doi au plecat acasa cu suma de 30.000 de euro, dar mai ales cu satisfacția ca au au luptat pana in ultima clipa și au intrat in posesia premiului cel mare. Aceștia au izbucnit in lacrimi la aflarea veștii.