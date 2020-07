Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre liderii medicilor din Romania a decis sa rupa tacerea cu privire la momentele dificile pe care le-a avut de infruntat in toata perioada starii de urgența, cat și a starii de alerta.Acesta dezvaluie cum restricțiile impuse ce au blocat activitatea medicala: 'Panica indusa de Guvern…

- Dupa ce autoritațile au avertizat ca se impune ca populația sa respecte regulile impuse in starea de alerta, pentru ca numarul cazurilor noi de COVID-19 l-a depașit in ultimele zile pe cel al persoanelor infectate, Alexandru Rafila a explicat ca oamenii trebuie sa ia avertismentul in serios."Exista…

- Impactul epidemiei COVID-19 și al masurilor de contracarare a acesteia asupra firmelor. O cercetare in randul a 200 de firme, din Iași și nu numai, a fost efectuata in perioada 1-16 mai pentru a evalua impactul epidemiei COVID-19 și al masurilor de contracarare a acesteia la nivelul mediului de afaceri.…

- Armata rusa reduce anvergura exercitiilor sale pe perioada pandemiei de COVID-19 si nu planifica organizarea unor manevre in apropierea liniei de frontiera cu tari membre ale NATO, a anuntat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa RIA Novosti in pagina sa electronica,…

- Lumea sportului a fost oprita brusc la inceputul acestui an din cauza pandemiei de Covid-19, iar toți sportivii au fost nevoiți sa se retraga la domicilii, in carantina. Competițiile au fost amanate și anulate, chiar și cele mai importante, precum Jocurile Olimpice de la Tokyo și Euro 2020. Momentan,…

- Panica provocata de pandemia COVID-19 a determinat oamenii din toata lumea sa-și faca urgent provizii. Printre cei care și-au facut stocuri in subsol se numara și miliardarul Bill Gates care vorbește deschis despre proviziile facute cu soția sa, cu ani in urma. Fondatorul Microsoft spune ca lumea ar…

- Comisia Europeana a publicat marti orientari pentru a sprijini statele membre in gestionarea deseurilor municipale si a celor provenite din unitatile sanitare, in aceasta perioada dificila. "Pe 14 aprilie, Comisia a publicat orientari pentru a sprijini statele membre in gestionarea deseurilor in aceasta…

- 80% dintre romani sunt ingrijorați in aceasta perioada din cauza efectelor pandemiei de COVID-19, in special privind securitatea financiara. In timp ce unele categorii de cheltuieli sunt puse pe lista de asteptare, cresc altele care aduc avantaje imediate in perioada izolarii, potrivit Barometrului…