Stiri pe aceeasi tema

- Costin Marculescu a fost gasit fara suflare in urma cu doar cateva ore, atunci cand poliția a intrat forțat in casa sa dupa ce vecinii s-au alarmat ca nu l-au mai vazut de ceva timp. Totuși, actorul a incercat sa-și ia viața in urma cu mai mulți ani, iar asta din dragoste pentru cea care ii era logodnica!

- Costin Marculescu s-a stins din viața la varsta de doar 50 de ani, insa actorul mereu zambitor și optimist și-ar fi dorit ca in perioada imediat urmatoare sa revina din nou pe micile ecrane. Aceasta a vorbit cu o prietena virtuala despre ultimele sale dorințe pe care insa nu a apucat sa le mai duca…

- Johan Cruyff , cel mai influent om din istoria fotbalului, atat ca jucator cat și ca antrenor, a fost dependent de țigari. Olandezul fuma 2-3 pachete in perioada in care juca și afirma, glumind, ca iși satisfacea aceasta nevoie chiar și atunci cand facea duș. El a continuat sa practice acest obicei…

- "A fost si, inca este, cea mai ciudata perioada din viata oricarui om. In ultimii 50 de ani nu au mai fost probleme asemanatoare, poate doar la Revolutia din 1990 am mai stat inchis asa de mult in casa! E foarte greu, mai ales pentru oamenii care sunt obisnuiti sa faca miscare, dar trebuie sa facem…

- Jumatate dintre romani nu au bani economisiti, ceea ce le face viata foarte dificila in aceasta perioada a epidemiei de coronavirus, arata un studiu efectuat in 7-8 aprilie de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES). Situatia este cu atat mai dificila cu cat oamenii sunt trimisi in somaj…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul celor de Gaziantep, se afla in prezent in Romania, dupa apariția cazurilor de coronavirus și-n Turcia și suspendarea campionatului. Tehnicianul a vorbit despre activitațile pe care le face in aceasta perioada și a facut și cateva glume, amintindu-și și de perioada…

- Adelina Pestrițu se afla in izolare de pe 24 februarie, de cand s-a intors de la Milano, zona grav afectata de coronavirus. Acum, vedeta a povestit intr-un interviu acordat revistei VIVA! despre cum iși petrece timpul cu micuța Zeny, despre cum se menține in forma și de ce ii este cel mai dor.„Mi-e…

- Consiliul Judetean Harghita a anuntat organizarea unui concurs de nuvele si fotografii, avand ca tema experientele traite de oameni in timp ce au stat acasa, din cauza pandemiei de COVID-19. "Viata noastra s-a schimbat hotarator de cand ordonantele militare au impus prevederi importante in scopul incetinirii…