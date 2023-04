Mihai Ghiță muncește de la 15 ani! Lecția de viață învățată de prezentatorul Kanal D: ”Nu am bani de dat pe extravaganțe” Mihai Ghița a devenit unul dintre cei mai populari prezentatori ai Kanal D. Și asta datorita producției ”Asta-i Romania” , una dintre cele mai longevive și iubite emisiuni de reportaje din oferta televiziunilor generaliste de la noi. Proiectul de televiziune i-a adus un capital mare de imagine insa Mihai Ghița continua sa ramana o persoana modesta pentru o vedeta de televizune. Și asta și datorita experienței sale de viața, faptul ca nu a pierdut contactul cu realitatea. Prezentatorul muncește de la 15 ani și a invațat sa dețina controlul in orice situație grea pe care o intampina. Actorul Robert… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HBO produce un film serial din seria ”Spy/Master” despre dezertarea lui Mihai Pacepa, generalul și consilierul lui Nicolae Ceaușescu a carui fuga a creat un cutremur in spionajul romanesc. Pacepa, care a murit in 2021, a cerut azil politic in Statele Unite, și a fost extras cu ajutorul a 100 de taxiuri…

- Ce actor de la Hollywood a petrecut Paștele in Romania Un actor de la Hollywood a petrecut de Paște in Romania, alaturi de Bebe Cotimanis și de familia acestuia. Este vorba despre Robert Knepper, in varsta de 63 de ani. Actorul este cunoscut din producții de succes in care a jucat de-a lungul anilor.…

- In prima zi de Paște, cel mai vocal parlamentar vorbește despre bogațiile Romaniei a povestit cum și-a facut loc in lumea politica. "Eu va spun un lucru: nu fiti vasalii nimanui! Fiti stapanii vostri pentru ca se poate. Mai ales la pozitia geostrategica pe care o avem noi romanii? Pai noi ar trebui…

- Oana Mizil și Marian Vanghelie vor petrece Paștele impreuna, chiar daca nu mai formeaza un cuplu. Cei doi iși doresc sa fie totul bine pentru fiica lor, Maria. In urma cu cateva luni, Oana Mizil anunța cu lacrimi in ochi desparțirea de Marian Vanghelie. Relația lor a ajuns la final, insa se comporta…

- Mihai Ghița o vrea pe Ana Morodan la emisiunea „In oglinda”, difuzata pe Kanal D 2, post tv ce s-a lansat pe 2 aprilie, ca sa-i afle povestea de viața. De cateva zile, Ana Morodan ține primele pagini ale ziarelor, dupa ce a urcat bauta și sub influența substanțelor interzise la volan. Mai multe vedete…

- Șerban Huidu a vorbit despre Ioana Petric, dupa ce s-a speculat de-a lungul timpului ca ar fi avut o relație cu fosta bebelușa de la „Cronica Carcotașilor”. Prezentatorul TV a marturisit a avut grija de dansatoare ca de fetele lui.Duminica, 29 ianuarie, Șerban Huidu, realizator de radio și televiziune,…

- Florin Piersic implinește astazi, 27 ianuarie, varsta de 87 de ani. Dan Negru i-a transmis un mesaj public marelui actor pe care il apreciaza enorm. Florin Piersic este unul dintre cei mai apreciați actori din Romania, iar astazi implinește varsta de 87 de ani. Dan Negru il apreciaza enorm pe marele…