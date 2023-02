In aceste momente, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, sustine o conferinta de presa. Edilul anunta noile proiecte ce vor fi supuse votului in sedinta ordinara de la finalul lunii. Cele mai importante declarații facute de primarul Iașului: Pregatim o noua ședința de Consiliu Local pentru 27 februarie, ora 10. Sunt 55 de proiecte destul de […] Articolul Mihai Chirica, anunțuri de ultima ora! Primaria Iași a preluat Spitalul CF și s-a semnat autorizația de construire a Spitalului Regional de Urgența apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .