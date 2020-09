Stiri pe aceeasi tema

- Emil Boc este, fara indoiala, unul din cei mai apreciați primari din Romania. Potrivit primului exit poll, Emil Boc a strans 51.52%. Urmatorul clasat a fost reprezentantul USR Plus, Emanuel Ungureanu, pentru care au votat 38.64% dintre clujeni. Este vorba despre rezultate partiale. Emil Boc a castigat…

- George Scupra se pregateste sa incheie al doilea mandat la conducerea administratiei din orasul Ovidiu Candideaza pentru un al treilea mandat de edil din partea Partidului National Liberal In doar opt ani a schimbat complet fata orasului 10 milioane de euro a atras pana acum in localitate, George Scupra…

- Titlul de "Cetatean de Onoare" al municipiului Iasi va fi acordat, post mortem, sindicalistului Virgil Sahleanu, un proiect de hotarare in acest sens urmand a fi votat in ultima sedinta a Consiliului Local din acest mandat. Primarul Mihai Chirica a anuntat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa,…

- Profesor de sport sau specialist in administrație, domnule președinte? In care dintre cele doua ipostaze v-ați simțit mai bine? Fiecare dintre cele doua ipostaze, și cea de profesor de sport și cea de om de administrație, mi-au adus foarte multe satisfacții. In perioada in care am predat educație fizica…

- Actualul Primar al municipiului Campia Turzii, LOJIGAN Dorin-Nicolae, impreuna cu organizația PNL Campia Turzii, au depus astazi propunerile de liste pentru alegerile locale privind postul de Primar al municipiului și

- Primarul Mihai Chirica si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, deputatul Costel Alexe, si-au depus, luni, candidatura pentru Primaria Iasi, respectiv, Consiliul Judetean Iasi, din partea Partidului National Liberal. Alaturi de cei doi politicieni, la Biroul Electoral Municipal Iasi…

- Germanul Thomas Bach, presedintele Comitetului International Olimpic, a anuntat ca este pregatit sa candideze pentru un al doilea mandat, la alegerile programate in anul 2021, transmite Reuters. ''Daca voi membrii CIO doriti, eu sunt pregatit sa candidez pentru un al doilea mandat la presedintia…