Stiri pe aceeasi tema

- Charge d’affaires–ul Ambasadei SUA la București (care nu are ambasador de aproape doi ani), David Muniz a participat marți, alaturi de Daniel Baluța, primarul sectorului 4 și cu Nicușor Dan, edilul capitalei la un eveniment de promovare a Parcului natural Vacarești. De mai mulți ani se cauta soluții…

- Procurorii DNA au mers miercuri la Primaria Capitalei, unde au facut percheziții in birouri și au ridicat mai mulți saci cu documente. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunta ca Teatrul Metropolis nu se inchide, ci doar „robinetul risipei” si nu va renunta la ideea de a „pune in ordine” teatrele, „chiar daca asta nemultumeste”. „Dezmint categoric o stire falsa care circula de ieri pe Internet: Teatrul Metropolis nu se inchide! Ce se…

- Primaria Municipiului Bucuresti a anuntat joi ca va implementa si opera din acesta vara un nou sistem de senzori care monitorizeaza calitatea aerului, complementar celui detinut de Guvern, prin Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. „Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat amplasarea…

- Primarul General, Nicușor Dan, a vizitat luni, 28 martie, fabrica de tramvaie Astra Vagoane Calatori Arad, companie care urmeaza sa livreze cele 100 de tramvaie care vor ajunge in Capitala, anunțand ca primele tramvaie, in numar de 6, vor sosi in iunie, cu cateva luni inainte de data contractuala. „Așa…

- Primaria Capitalei blocheaza iesirea din insolventa a Electrocentrale București (Elcen), iar compania poate intra in faliment, in timp ce pierderea bonusului de cogenerare poate scumpi facturile bucurestenilor cu 80 milioane lei/luna, avertizeaza Sierra Quadrant, administratorul judiciar al societatii.„Nici…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) apeleaza la instanța, acuzand ca „Primaria Capitalei refuza accesul la informații de interes public”. FACIAS a transmis, vineri, 18 martie, ca a dat in judecata Primaria Municipiului București, instituția in fruntea careia se…

- ”PNL si PSD Sector 1 au lasat astazi fara ajutor si fara hrana 800 de refugiati din Ucraina care sunt gazduiti de catre Primaria Sectorului 1. Consilierii social-democrati si liberali au parasit sala de consiliu atunci cand trebuiau sa voteze proiectul de buget pe anul 2022”, a scris, marti, pe Facebook,…