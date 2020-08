Stiri pe aceeasi tema

- Anna Lesko este acum jurat la emisiunea „Falsez pentru tine” de la PRO TV și, daca inainte era destul de retrasa in privința interviurilor, acum a oferit mai multe declarații despre viața ei. Anna Lesko este mama unui baiețel adorabil, pe nume Adam, insa s-a desparțit de tatal sau. Intr-un interviu…

- Sambata seara, opt oameni simpli intra in singura competiție muzicala unde vocea nu e obligatorie: Falsez pentru tine. Mihai Bobonete, prezentatorul emisiunii, face declarații neașteptate, spre surprinderea invidaților. Unii concurenți știu și vor sa cante, alții vor doar premiul de 10.000 de lei. Un…

- Fuego, luat peste picior la ultima ediție a emisiunii ”Falsez pentru tine”, de la Pro TV, unde va fi invitat special. Paul Surugiu, cantarețul pe care toata Romania il cunoaște drept Fuego, va fi invitatul special al lui Mihai Bobonete, celebrul comediant. Fuego, invitat special la emisiunea ”Falsez…

- Mihai Bobonete a avut un mesaj special pentru Fuego, invitat special al emisiunii „Falsez pentru tine”, difuzata de Pro TV. Cu stilul sau umoristic, simpaticul prezentator i-a transmis lui Paul Surugiu ca este sigur ca va deveni „urmatoarele moaște ale Romaniei”. Sambata seara, opt oameni simpli intra…

- PRO TV va difuza in fiecare sambata de la ora 22:45 emisiunea Falsez pentru tine. PRO TV invita unii dintre cei mai cunoscuți artiști sa iși testeze intuiția intr-un show de muzica și mister. emisiunea va fi prezentata de Mihai Bobonete. Astfel, cantraeți celebri de la noi vor fi puși sa constate daca…

- PRO TV invita unii dintre cei mai cunoscuți artiști sa iși testeze intuiția la Falsez pentru tine, un show de muzica și mister prezentat de Mihai Bobonete. Poate un cantareț celebru sa iși dea seama daca o persoana are voce sau falseaza doar dupa felul in care arata? Vom afla in fiecare sambata, din…

- Falsez pentru tine incepe pe 18 iulie și este unul dintre cele mai așteptate show-uri al acestei veri. Prezentatorul emisiunii este Mihai Bobonete, iar prima ediție vine cu un invitat special, artistul Damian Draghici. Astfel ca, unii dintre cei mai cunoscuți artiști iși vor testa intuiția la Falsez…