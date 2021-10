Mihaela Buzarnescu se iubește cu un fotbalist din campionatul intern. Jucator la Chindia Targoviște, Marco Dulca a deconspirat relația lor felicitand-o public pe jucatoarea de tenis, locul 125 mondial WTA, dupa victoria acesteai obținuta la Le Neubourg in fața Annei Bodnar. Relația cu jucatorul de 22 ani pare sa-i priasca vedetei tenisului caci, in ultimele luni, a urcat 50 de locuri in clasamentul WTA. „Felicitari, iubirea mea”, a fost unul dintre mesajele postate de Marco, iar in altul a postat o inimioara. Romanca nu mai caștigase niciun titlu din 2018, atunci cand a triumfat la turneul WTA…