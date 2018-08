Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu - Maria Sakkari finala. Mihaela Buzarnescu o va infrunta pe Maria Sakkari in finala turneului feminin de tenis de la San Jose (California). Meciul are loc la ora 0.00, iar rezultatul final il veți afla pe WWW.DCNEWS.RO.

- Mihaela Buzarnescu, locul 24 WTA, 29 de ani, și Maria Sakkari, locul 49 WTA, 23 de ani, joaca de la ora 00:00 finala turneului de la San Jose, SUA. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2. Ilie Nastase, fost lider ATP, a vorbit despre performanța Mihaelei Buzarnescu și despre…

- Mihaela Buzarnescu va juca pentru prima data intr-o finala de turneu Premier. La randul ei, Maria Sakkari (locul 49 WTA) a invins-o pe americana Danielle Collins (42 WTA) in trei seturi, scor 3-6, 7-5, 6-2, si si-a asigurat locul in finala.

- Mihaela Buzarnescu (24 WTA, 30 de ani) a reușit un meci fantastic in fața belgiencei Elise Mertens (15 WTA, 22 de ani) și s-a calificat in finala de la San Jose dupa o victorie in 3 seturi, scor 4-6, 6-3, 6-1. Romanca de 30 de ani a obținut astfel calificarea in prima finala WTA Premier, acolo unde…

- Jucatoarea elena Maria Sakkari, locul 49 WTA, va fi adversara Mihaelei Buzarnescu in finala de simplu a turneului de categorie Premier de la San Jose. Sakkari a trecut in semifinale de americanca Danielle Collins, numarul 42 mondial, scor 3-6, 7-5, 6-2. Buzarnescu, locul 24 WTA si cap de serie numarul…

- Mihaela Buzarnescu (locul 24 WTA) s-a calificat in finala turneului WTA de la San Jose din California, dupa ce a invins-o in trei seturi pe Elise Mertens, scor 4-6, 6-3, 6-1. Adversara romancei din finala de la San Jose va fi grecoaica Maria Sakkari (locul 49 WTA).

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens, favorita numarul 4, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la San Jose (Statele Unite), dotat cu premii totale in valoare de 799.000 dolari, impunandu-se in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-3, in fata britanicei Johanna Konta, intr-o partida disputata…

- Australianca Ajla Tomljanovic s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, dupa ce a trecut joi in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3, de poloneza Magdalena Frech, urmand sa dea piept cu romanca Mihaela Buzarnescu. Buzarnescu…