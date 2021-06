Mihaela Brooks, profiler, despre crima din Arad: „Asasinul nu a dorit victime colaterale” „Motive de crima sunt multe, interesul este foarte mare. Este un interes foarte mare daca mergi pe pista eliminarii unei persoane. Poate fi cineva apropiat, cel care l-a dorit eliminiat. Cred ca a fost și cu un mesaj trimis catre cei care sunt in viața. Motivele pot fi financiare sau trafic de țigari. Pierderile firmei și caștigurile se pot face repede și se determina ușor cine și unde s-au dus banii. Cel care a plasat bomba a riscat mai mult decat cel care a ordonat crima. Trebuie sa se faca o colaborare intre forțele din mai multe state. Cel care a pregatit bomba are cunoștințe și sigur a mai… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

