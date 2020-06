Mihaela Bilic, despre tulburările digestive: „Nu gastrita doare, ci stresul” Nu vi s-a intamplat sa va treziți din senin cu dureri de stomac chiar daca aveți o alimentație sanatoasa și nu suferiți de vreo afecțiune in acest sens? Ei bine, medicii nutriționiști spun ca exista o legatura directa intre simptomele tulburarilor digestive și emoțiile traite in anumite momente. Specialistul in nutriție dr. Mihaela Bilic a explicat, intr-o postare pe rețelele de socializare cum ajungem sa avem dureri insuportabile de stomac din pricina stresului, fara a avea o problema de sanatate reala. „Din ce in ce mai multe persoane se plang de tulburari digestive și cauta cu ingrijorare și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Boala Lyme – Simptome Boala Lyme are trei stadii: depistare precoce, infectie diseminata timpuriu, faza cronica. Stadiul I: depistarea precoce Simptomele bolii Lyme incep la 1-2 saptamani de la muscatura de capusa. Unul dintre primele indicii este o iritatie in forma de tinta,…

- Curele clasice de detoxifiere sunt, de cele mai multe ori, un adevarat chin – trebuie sa bei fe de fel de sucuri sau ceaiuri cu gust infiorator și sa adopți un stil alimentar extrem de restrictiv. Ei bine, se poate și altfel. Specialistul in nutriție, dr. Mihaela Bilic a facut o postare pe pagina sa…

- Fetita a fost transportata de urgenta la spitalul, unde a suferit un atac de cord, iar medicii au reusit sa o resusciteze, apoi a fost transferata la spitalul Ochsner din Louisiana, unde a fost diagnosticata cu COVID-19. "Juliet a fost unul dintre cei mai afectati copii de coronavirus pe care i-am tratat…

- Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor ( CDC ) CDC a actualizat lista cu simptomele Covid -19, potrivit presei straine. Astfel, cele șase noi simptome sunt: – Frisoane; – Stari de tremurat; – Dureri musculare; – Dureri de cap; – Dureri in gat; – Pierderea gustului și mirosului Romania a depasit…

- Presedintele clubului Brescia, Massimo Cellino, a fost testat pozitiv cu Sars-CoV-2, informeaza lequipe.fr."Dupa doua saptamani de carantina la Cagliari, am mers la spital pentru a fi testat. Fiica mea are virusul, fiul meu, nu. Si eu il am, acum. Simptomele? Oboseala excesiva si dureri osoase…

- Un studiu publicat in The American Journal of Gastroenterology scoate la iveala faptul ca problemele digestive ar putea fi primele simptome ale infectiei cu noul coronavirus . In cadrul studiului, cercetatorii chinezi au analizat datele a 204 pacienti din provincia chineza Hubei, epicentrul epidemiei…

- Centrul pentru Controlul Bolilor a efectuat un studiu prin care a demonstrat ca 80% din cei infectati cu noul coronavirus se confrunta cu simptome moderate, 15% cu simptome severe, iar 5% ajung în stare critica. Conform studiului facut de centrul din Wuhan s-a demonstrat ca 99% dintre persoane…

- Ne aflam in toiul postului, iar conform studiilor privind preferințele culinare ale populației adulte din țara noastra, peste 60% dintre romani respecta obiceiurile postului de peste an. Postul este pentru romani o perioada de purificare spirituala și trupeasca, iar pentru toți cei care decid sa-l țina,…