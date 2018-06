Stiri pe aceeasi tema

- 383 de locuri de munca sunt vacante in acest moment in judet, potrivit evidentelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Satu Mare. Dintre acestea un numar de 42 se adreseaza celor cu studii superioare (dintre care 28 de medici), 60 persoanelor fara calificare, iar restul de 281…

- ♦ Lipsa fortei de munca ramane principala amenintare a cresterii economice a Romaniei, iar antreprenorii spun ca autoritatile trebuie sa se concentreze mai mult pe educarea tinerilor ramasi in tara si pe integrarea lor in campul muncii decat pe incercarile de a-i atrage inapoi ce cei plecati in…

- ​Datele publicate, luni, de Eurostat par sa dea crezare patronilor romani care se plang de lipsa forței de munca: Romania este peste media Uniunii Europene in ceea ce privește ponderea persoanelor inactive.

- Doua firme din Alba, cu activitate in silvicultura, respectiv taierea și rindeluirea lemnului, au fost amendate de inspectorii de munca, dupa ce au descoperit 16 persoane aflate in situatii de munca nedeclarata. Sanctiunile sunt in valoare totala de 120.000 de lei. La nivel national, precum si in plan…

- Oameni instruiți sau mai puțini calificați, toți insa cu putere de munca și gata sa treaca prin sacrificii. E o hemoragie a forței de munca pe care guverne la rand nu reusesc s-o opreasca. Speranta se pune in mediul antreprenorial privat, acolo de unde vin ideile si banii, dar si motorul unei dezvoltari…

- Politistii locali au ridicat azi, 5 aprilie, din zona centrala a municipiului Satu Mare si din parcarile marilor centre comerciale din oraș, 10 femei din comuna Romanasi, judetul Salaj, aflate la cersit. Cele 10 femei erau insotite de 17 copii, cu varstele cuprinse intre 1 si 12 ani de care se foloseau…

- Google doreste sa incurajeze folosirea optiunii pentru live stream pe YouTube, integrand functionalitatea acesteia direct in aplicatia pentru camera foto a telefonului mobil. Intr-o postare pe blog, administratorii YouTube au dezvaluit ca au inceput deja o colaborare cu Asus, LG, Motorola, Nokia si…