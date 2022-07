Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de Licentiere din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a anuntat ca 15 echipe au primit certificatul pentru participarea in editia 2022/2023 din Liga 2, printre acestea neregasindu-se retrogradatele din primul esalon Gaz Metan Medias si Academica Clinceni. Printre formațiile care au primit…

- Selecționata tricolora a fost, invinsa, marți seara, la București, cu scorul de 3-0, de formația Muntenegrului, intr-o partida din grupa C a diviziei secunde a Ligii Națiunilor. Este cea de-a treia infrangere suferita de echipa țarii noastre, dupa cele cu Muntenegrul, de la Podgorica, 0-2 și cu Bosnia-Herțegovina,…

- Arbitrii romani Istvan Kovacs si Horatiu Fesnic au fost delegati la meciuri din esalonul de elita al Ligii Natiunilor, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Miercuri dupa-amiaza, de la ora 17.30, stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CS Hunedoara, manșa retur a barajului de promovare in Liga a doua. In meciul tur, disputat la Hunedoara, gazdele s-au impus cu 2-1 (1-1), dupa golurile marcate de Arnautu (15), Mogoș…

- Luni, 16 mai, la sediul Federației Romane de Fotbal, a avut loc tragerea la sorți a rundei finale a barajului de promovare in Liga a II-a. In cadrul evenimentului, a fost stabilita ordinea disputarii jocurilor in cele cinci finale in dubla mansa rezultate ca urmare a imperecherii celor 10 castigatoare…

- Sambata dupa-amiaza, stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CA Oradea, joc din cadrul etapei a 8-a din play-off-ul Ligii a 3-a, seria 10. Este doar un joc de moral, de antrenament cu public, deoarece carțile sunt deja facute in ceea ce privește locurile in…

- Clubul Farul nu a primit licenta UEFA din partea Administratiei de Licentiere a Federatiei Romane de Fotbal si nu va putea juca in editia 2022-2023 a cupelor europene, in cazul calificarii, ca urmare a schimbarii denumirii din "FC Viitorul" in "Farul Constanta", presedintele Gheorghe Popescu declarand,…

- Un meci aparent fara probleme, cu Dunarea Calarasi, a devenit vital pentru mentinerea Politehnicii in Liga a doua Politehnica Iasi este la un pas de a pune capat emotiilor legate de conservarea pozitiei in Liga a II-a de fotbal. Pentru aceasta, formatia pregatita de Costel Enache trebuie sa castige…