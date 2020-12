Microplasticul ucide celulele imune Impactul microplasticului asupra sanatații umane este un subiect actual, dar puțin studiat deocamdata. Oamenii de știința din Olanda bat alarma: potrivit studiului acestora particulele de plastic omniprezente au o influența distrugatoare asupra imunitații. In ultimii ani poluarea cu plastic a capatat proporțiile unei crize globale. Savanții nu au dubii ca plasticul ar fi daunator pentru ecosistem Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

