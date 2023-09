Stiri pe aceeasi tema

- Trei zile de distracție, voie buna și multe bucate gustoase, in special placinte de tot felul - asta ni se „coace" pentru finele saptamanii, cand pe platoul Cetații de Scaun Suceava se va desfașura cea de-a II-a ediție a Festivalului Placintelor.Organizat mai devreme ca anul trecut, ...

- Cu ocazia celei de a 10-a ediție a evenimentului „Valtoarea Mureșeana – Vasarhelyi Forgatag", care se va desfașura in perioada 24-27 august 2023, vor fi urmatoarele restricții de circulație: Din data de 24 august 2023, ora 06.00 și pana in data de 28 august 2023, ora 06.00 se va restricționa traficul…

- Cei care sunt dornici sa ajunga in zona Cetații de Scaun Suceava și a Muzeului Satului Bucovinean, locații in care se desfașoara cel mai mare festival medieval din țara, au la dispoziție, vineri, sambata și duminica, microbuze TPL, care circula din ora in ora, dupa un orar fix.Microbuzele TPL de pe…

- In perioada 8-10 septembrie, pe platoul Cetații de Scaun a Sucevei se va desfașura cea de-a II-a ediție a Festivalului Placintelor. Evenimentul este organizat de Asociația Culturala , coordonata de interpreta de muzica populara Nicoleta Cojocaru, in asociere cu Primaria și Consiliul Local Suceava. Nicoleta…

- Cetatea de Scaun Suceava se afla la mare cautare in randul turiștilor din Romania, iar cotațiile bune acordate de vizitatori, online, au propulsat-o in lista celor mai atractive obiective turistice din țara.Noua castele și cetați din Romania au primit „Recenzia de Aur", un proiect ...

- Seria evenimentelor organizate in iulie și august in zona Cetații de Scaun Suceava va fi continuata anul acesta cu un festival a carui prima ediție a avut loc anul trecut, dar tarziu, la inceputul sezonului rece.Tocmai de aceea, anul acesta va fi organizat pe 8 septembrie, intr-o zi de mare ...

- Sucevenii și turiștii dornici sa participe la evenimentele care au loc in fiecare final de saptamana in zona Cetații de Scaun Suceava, in perioada urmatoare, au la dispoziție, incepand de vineri, 28 iulie, microbuze TPL, care circula din ora in ora, dupa un orar fix.Microbuzele TPL de pe linia 7 ...

