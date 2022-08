Microbuz cu muncitori români, lovit de un taximetrist german drogat Noua cetațeni de naționalitate romana au fost raniți pe autostrada germana A4, in apropiere de Koln, in urma unui accident provocat de un taximetrist care a intrat cu mașina intr-un microbuz inmatriculat in Romania, in noaptea de sambata spre duminica. Șoferul taxiului era sub influența substanțelor interzise, precizeaza Bild , citat de Rotalianul. Toți pasagerii microbuzului au fost raniți, dintre care doi foarte grav. Microbuzul se indrepta catre Olanda, unde transporta mai mulți muncitori romani la culesul recoltei. Șoferul de taxi a virat stanga pentru a depași microbuzul din fața sa, dar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

