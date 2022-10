Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz de transport persoane a fost implicat, vineri, in accident pe Autostrada Bucuresti - Pitesti. Soferul a pierdut controlul, dupa explozia unui pneu, si a lovit parapetul median, trei persoane fiind transportate la spital Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un microbuz de transport persoane a fost implicat vineri, 28 octombrie, intr-un accident pe Autostrada Bucuresti - Pitesti. Soferul a pierdut controlul si a lovit parapetul median, o persoana fiind ranita, a relatat news.ro.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca…

- Un accident violent, in care a fost implicat un microbuz cu 6 persoane, a fost implicat, joi de dimineața, intr-un accident violent pe DN 72, in zona Nisipuri. 4 din cele șase persoane care se aflau in microbuz au fost ranite și primesc ingrijiri medicale de la paramedicii ajunși la fața locului, potrivit…

- Detașamentul Targoviște de pompieri intervine cu o Autospeciala de Stingere cu Apa și Spuma, un echipaj de Descarcerare și o ambulanța SMURD pe DN 72, pe raza localitații Nisipuri, in Post-ul Un microbuz a fost implicat intr-un accident pe DN 72. Patru persoane au fost ranite apare prima data in Gazeta…

- FOTO: Șofer din Alba implicat intr-un accident, intr-o intersecție, pe centura Aradului. Doua persoane au fost ranite in coliziune Un șofer din Alba a fost implicat intr-un accident pe centura Aradului in urma caruia doua persoane au fost ranite. Șoferul din Alba aflat la volanul unei autoutilitara…

- Aproape 40 de persoane au fost implicate, joi seara, intr-un accident intre un microbuz și un autocar pe DN 6, in localitatea Naipu, din județul Giurgiu. Nu au fost persoane ranite, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O mașina a intrat in stalp pe Strada Zavoaie din Bistrița. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Șoferul din mașina a intrat intr-un stalp de electricitate de pe marginea strazii. Doua Echipaje de pompieri SMURD și o mașina de descarcerare au intervenit. Din primele informații, trei persoane…

- Un microbuz de transport persoane si trei autoturisme au fost implicate intr-un accident, luni, in municipiul Arad, iar noua raniti au fost preluati si transportati la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…