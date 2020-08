Carantină obligatorie pentru românii care vin din șase regiuni din Spania

Românii care vin din șase regiuni din Spania vor intra automat în carantină la sosirea în România, a decis Comitetul Național ... The post Carantină obligatorie pentru românii care vin din șase regiuni din Spania appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]