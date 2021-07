Stiri pe aceeasi tema

- Justiția americana se apropie incet dar sigur de afacerile fostului lider de la Casa Alba, care denunța o „vanatoare de vrajitoare”. Trump Organization, compania fostului președinte, și directorul sau financiar, Allen Weisselberg, au pledat joi, 1 iunie, in fața unui tribunal din Manhattan (New York)…

- Directorul financiar al Trump Organization, Allen Weisselberg, a pledat joi nevinovat, în fata tribunalului din Manhattan, pentru 15 capete de acuzare legate de evaziune fiscala, în timp ce holdingul fostului presedinte american a denuntat o inculpare pur ''politica'', relateaza…

- Trump Organization si Weisselberg au fost inculpati pentru ca ar fi pus in practici un sistem, din 2005. Pentru fraudarea autoritatilor fiscale prin acordarea unor beneficii ”neinregistrate in acte” directorilor companiei. Potrivit procurorilor, Weisselberg, care a lucrat pentru Trump timp de 48 de…

- Justiția din New York, care îl acuza pe directorul financiar al Organizației Trump de evaziune fiscala, "împarte țara ca niciodata", a explodat joi fostul președinte Donald Trump, potrivit AFP."Vânatoarea de vrajitoare politica condusa de democrații de stânga…

- Procurorii din Manhattan ar urma joi sa puna sub acuzare Trump Organization, compania fostului presedinte american Donald Trump, si pe directorul financiar al acesteia, Allen Weisselberg, pentru fapte penale, a declarat miercuri o persoana apropiata situatiei, transmite Reuters. Acuzatiile…

- Procuratura din New York a anuntat marti ca a deschis o ancheta penala asupra Trump Organization, pe langa cea civila aflata in derulare, relateaza NBC News. Fabien Levy, purtator de cuvant al biroului procurorului general, a transmis intr-un comunicat: „Am informat Trump Organization ca investigatia…

