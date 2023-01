Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale din Republica Moldova, Andrei Spinu, a avut astazi la București o intrevedere cu ministrul Energiei al Romaniei, Virgil Popescu. Cei doi miniștri au discutat prioritațile cooperarii in domeniul energetic. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Universitatea Politehnica din București va coordona implementarea unui proiect in valoare de aproximativ 3.800.000 de euro privind crearea unui centru de competența in domeniul adaptarii la schimbarile climatice in Romania, prin consolidarea unei rețele naționale de excelența, anunța Rador. …

- In luna noiembrie, prețurile solicitate pentru apartamentele noi și vechi disponibile spre vanzare la nivel național s-au diminuat cu 0,2% fața de luna anterioara, anunța imobiliare.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto afirma despre acord in domeniul energiei verzi, ce va fi semnat sambata la Bucuresti, ca securitatea energetica este o chestiune fizica și este nevoie de o reala construcție, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primark, retailerul irlandez de moda, a deschis joi primul magazin din Romania in centrul comercial ParkLake din Bucuresti, iar anul viitor va deschide al doilea magazin din Romania in centrul comercial AFI Cotroceni. Grupul vrea sa ajunga la 530 de magazine in intreaga lume, pana la sfarsitul anului…

- Deputatul PSD Radu Popa l-a intrebat, luni, in plen, pe ministrul Mediului, Barna Tanczos, de ce nu se intelege cu ministrul Energiei sa aprobe noi capacitati astfel incat Romania sa nu mai importe energie din alte surse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- 2022 va duce cel mai probabil la inregistrarea unor noi rezultate record pe piața rezidențiala din București și imprejurimi din punct de vedere al numarului de case și apartamente vandute, cat și, posibil, din punct de vedere al numarului de locuințe finalizate, releva un raport al SVN Romania.…

- Ministrul roman al Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, și ministrul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, au semnat un protocol de amendare a Acordului dintre Guvernul de la Bucuresti si cel de la Chisinau privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la 20 mai…