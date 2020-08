“Mi-e milă de CTP. Săracul om, e chiar grav” „M-a intrebat cineva daca am vazut ce a scris C. T. Popescu. Ma uitam si ma gandeam... imi era mila de el. Saracul om, saracul om, sa ajunga el sa ma scuipe, sa vorbeasca in felul asta de mine... e chiar grav, saracul de el. Doamne ajuta, sa il ajute Dumnezeu, sa ii dea mintea cea de pe urma. Ce sa zici la asta? Doamne-fereste, bine, scuipa tu! Pai nu o sa-i fie lui apoi mai greu cu chestia asta? Nu-si da seama?”.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

