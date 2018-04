Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 18 aprilie 2018: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, investigarea si urmarirea penala a infractiunilor de terorism si…

- Lucrarile la Magistrala 5 de metrou si la statiile din cartierul bucurestean Drumul Taberei avanseaza, insa "nu lucrarile din teren dau acum cele mai mari emotii autoritatilor, ci licitatia pentru sistemul de siguranta si automatizare a traficului", sustine Asociatia Pro

- Referitor la informațiile aparute in spațiul public privind devierea liniei de tramvai 41 in zona Pieței Agroalimentare Drumul Taberei (Moghioroș) din cauza lucrarilor efectuate la noua magistrala de metrou, Regia Autonoma de Transport București (RATB) face urmatoarele In zona respectiva se vor executa…

- Comisia Tehnica de Circulatie din Capitala a avizat relocarea temporara a liniei 41 de tramvai, precum si a intregului trafic auto pe Strada Brasov, prin crearea unui by-pass de circulatie, pana la finalizarea lucrarilor la metrou din zona intersectiei Drumul Taberei/ Str. Brasov, potrivit RATB In zona…

- Termenul de finalizare a lucrarilor strict necesare punerii in functiune cu calatori a liniei de metrou din Drumul Taberei este trimestrul IV 2018, astfel incat la acest termen sa fie demarate probele tehnologice, spune Ion Constantinescu, directorul general al Metrorex. Citeste si OLAF, in…

- OLAF a efectuat un control la Metrorex Oficiul European de Lupta Antifrauda a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat, joi, pentru Agerpres, surse din Ministerul Transporturilor. Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fara…

- OLAF a cerut documentele, fara sa mentioneze daca sunt probleme cu acest contract si fara sa spuna nimic la sfarsitul controlului, care s-a incheiat miercuri, potrivit acelorasi surse. "OLAF este auditul Comisiei Europene si poate veni in control pe orice proiect pe fonduri europene. Avand…