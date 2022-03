Stiri pe aceeasi tema

- Un singur oras din Romania mai are o rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cumulata la 14 zile, peste 20 de cazuri la mia de locuitori: Otopeni (Ilfov) - 20,71, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

- Bilanț COVID, 25 februarie: Numarul persoanelor cu Sars COV 2 internate in spitale este de 7.702, cu 338 mai putin decat in ziua anterioara, iar la ATI se afla 994 de persoane, cu opt mai putin fata de raportarea anterioara, a informat Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit sursei citate, dintre…

- ”Lucrarile de reabilitare la Podul peste bratul Borcea, situat pe Autostrada A2, sunt programate in intervalul 22.02.2022 – 21.04.2022. Astfel, lucrarile de reabilitare continua conform calendarului, avansand cu inca o etapa importanta ce se va incheia odata cu inceperea sezonului estival, astfel incat…

- Luni, 14 februarie 2022, a fost ultima zi pentru depunerea ofertelor pentru Etapa a II-a (Propuneri Tehnice si Propuneri Financiare) a procedurii de atribuire a contractului "Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul major de investitii Autostrada Lugoj –Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220…

- 1 OTOPENI 27.52 CORBEANCA 25.53 MOGOSOAIA 25.124 VOLUNTARI 22.765 CHIAJNA 21.826 CIOROGARLA 21.327 STEFANESTII DE JOS 21.218 BRAGADIRU 20.659 POPESTI-LEORDENI 20.5310 BALOTESTI 19.7111 BERCENI 19.1912 TUNARI 18.9713 DOBROESTI 15.7414 1 DECEMBRIE 13.6215 DOMNESTI 13.5216 ORAS MAGURELE 13.4317 BRANESTI…

- Un incident rutier a cauzat intreruperea temporara a circulației pe DN 1 București – Ploiești. Totul s-a intamplat in dimineața zilei de miercuri, 5 ianuarie. Din cate s-a anunțat de la Centrul Infotrafic al Politiei Romane, „traficul este intrerupt temporar pe DN 1 București – Ploiești, pe raza localitații…

- 350 de turiști romani, care au revenit la București dupa vacanța de Revelion din Egipt, s-au trezit duminica, 2 ianuarie, fara bagaje pe aeroportul Otopeni. Reprezentanții Tarom au explicat ca problemele au fost cauzate de autoritatea aeroportuara din Hurghada, unde au fost mari dificultați dupa ce…

- Procurorii si politistii au facut, miercuri, noi perchezitii in dosarul deschis dupa violentele de la protestul anti-restrictii din primavara din Bucuresti. Au fost puse in aplicare 12 mandate de aducere, in judetele Giurgiu, Calarasi si Ilfov, dar si in Capitala. Pana acum, 21 de persoane au fost trimise…