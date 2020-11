Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis atenționare Cord Galben de ceața valabila pentru județul Alba, duminica, pana la ora 12.00. Este vizata zona joasa a județului. Este semnalata local ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 m și izolat sub 50 m. Atenționari similare sunt in județele Sibiu, Mureș, Harghita.…

- Mai mult de jumatate din tara se afla duminica dimineata sub Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, conform avertizarilor emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, pana la ora 10:00, in zona joasa a judetelor Alba, Mures si Sibiu, dar si in localitati din Covasna,…

- Meteorologii au emis, miercuri, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in zonele joase a cinci judete din Transilvania si Maramures, potrivit Agerpres.LIVE TEXT - AMERICA ALEGE. Donald Trump devine favorit dupa o revenire de senzatie Conform Administratiei Nationale…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ceața valabil pe teritoriul județului Alba. Sunt vizate zonele joase. Fenomene vizate: local ceața care determina reducerea vizibilitații sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Codul este valabil pana miercuri, 28 octombrie, ora 10,00…

- Mai mult de jumatate din țara, inclusiv Clujul, se afla marți sub Cod galben de ceața si vizibilitate redusa, conform avertizarilor emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Pâna la ora 9:30 se afla sub Cod galben de ceata judetele Cluj…

- Meteorologii au emis, luni dimineata, mai multe avertizari. Pana la ora 9.00, in localitati din judetele Dolj, Gorj, Arges si Mehedinti se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pana la ora 10.00, ceata va persista in zone…

- Meteorologii au emis, luni dimineata, mai multe Coduri galbene de ceata densa, valabile in urmatoarele ore in noua judete din Transilvania, Muntenia si Moldova, in timp ce zona Dobrogei se afla sub avertizare de averse si vijelii.Citește și: Raed Arafat, 'profetie' sumbra referitoare la pandemie:…

- Este ceața groasa in mai multe județe din sudul Romaniei, iar meteorologii au redactat avertizari de tipul cod galben. Acestea sunt valabile duminica, pana cel tarziu la ora 11.00.Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui Orban, puși pe lista la alegerile parlamentare: framantari mari in PNL…