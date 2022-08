Stiri pe aceeasi tema

- Regimul termic va deveni normal pentru perioada din calendar si doar in partea de sud si sud-est, precum in anumite zone din Moldova se vor inregistra temperaturi caniculare, ce vor ajunge la 34 – 35 de grade in anumite zile, in timp ce probabilitatea de aparitie a ploilor va fi relativ ridicata dupa…

- Prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani: luna august va avea temperaturi ușor pentru limite normale. Luna august, ultima de vara, va avea temperaturi ridicate, uneori peste limitele normale ale perioadei, potrivit prognozei pentru patru saptamani realizate de Administrația...

- Luna august, ultima de vara, va avea temperaturi ridicate, uneori peste limitele normale ale perioadei, potrivit prognozei pentru patru saptamani realizate de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Ploile vor fi deficitare și luna aceasta.

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice perioadei, in saptamana 25 iulie - 1 august 2022, pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile sud-vestice, iar precipitatiile vor fi deficitare in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in zona de sud-vest a tarii, potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 4 iulie – 1 august. In ultimele doua saptamani, specialiștii anunța vreme caniculara cu ploi puține. Saptamana 4 – 11 iulie Valorile termice se vor situa in general in jurul celor specifice…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in urmatoarele saptamani vremea va fi calda in aproape toate regiunile Romaniei. De asemenea, vor fi puține precipitații, au stabilit specialiștii. In saptamana 13–20 iunie, temperatura va fi in general apropiata de valorile normale pentru aceasta saptamana,…

- Temperaturile in urmatoarele 4 saptamani vor fi mai ridicate decat cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar in aproape toata țara, potrivit prognozei transmise marți de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). 6 – 13 iunie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile vremea se va raci semnificativ, cu temperaturi ce vor ajunge in Transilvania la 13 grade Celsius. Ulterior, vremea se va incalzi, dar urmeaza temperaturi oscilante. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…